Il primo squillo del Monza: è fatta per Ranocchia dall’Inter (Di venerdì 17 giugno 2022) Un nuovo inizio. Perché a 34 anni Andrea Ranocchia ha ancora voglia di mettersi in gioco e aiutare calciatori meno esperti a crescere vicino a lui. Dopo aver detto addio all’Inter il difensore è pronto per una nuova avventura, completamente diversa da quella vissuta in nerazzurro ma che ha subito convinto il giocatore. Tra poche ore infatti Ranocchia diventerà ufficialmente un giocatore del Monza, che lo ha individuato come il punto fermo da cui partire per costruire una retroguardia all’altezza della Serie A. L’Intesa tra club e giocatore è stata raggiunta poche ore fa. Ranocchia firmerà un biennale con il club di Berlusconi, che lo considera da settimane il primo obiettivo per il calciomercato estivo. Le visite mediche si svolgeranno martedì mattina, ultimo passaggio prima della firma sul contratto. ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 giugno 2022) Un nuovo inizio. Perché a 34 anni Andreaha ancora voglia di mettersi in gioco e aiutare calciatori meno esperti a crescere vicino a lui. Dopo aver detto addio all’Inter il difensore è pronto per una nuova avventura, completamente diversa da quella vissuta in nerazzurro ma che ha subito convinto il giocatore. Tra poche ore infattidiventerà ufficialmente un giocatore del, che lo ha individuato come il punto fermo da cui partire per costruire una retroguardia all’altezza della Serie A. L’Intesa tra club e giocatore è stata raggiunta poche ore fa.firmerà un biennale con il club di Berlusconi, che lo considera da settimane ilobiettivo per il calciomercato estivo. Le visite mediche si svolgeranno martedì mattina, ultimo passaggio prima della firma sul contratto. ...

Pubblicità

persemprecalcio : ??? Il #Monza riparte dall'esperienza di Andrea #Ranocchia, undici stagioni nell'Inter, per costruire la rosa che do… - cesaremilanti : ???? Primo squillo di mercato per Napoli, che ingaggia il playmaker ???? classe 1994 David Michineau dal Boulogne Leval… - Frances_Mengela : @nomelungo1 @sposaisterica Dico che ieri ho dovuto telefonargli col fisso dell'ufficio. Mi ha risposto al primo squ… - Marty_Loca80 : @GigiEinaudi @CattivissimaCat A me le rifiuta,gli attacca dopo il primo squillo - Loppe_V : RT @cesaremilanti: ???? Primo squillo di mercato da parte di Trento, che ingaggia Mattia Udom. L’ex Brindisi ha firmato un 1+1. Lele Molin su… -