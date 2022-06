Gnonto, il Friburgo fa sul serio: scatto dei tedeschi (Di venerdì 17 giugno 2022) Wilfred Gnonto più vicino alla Bundesliga: c’è lo sprint del Friburgo. In alternativa lo aspetta l’Hoffeneim dell’ex tecnico dello Zurigo Dopo il corteggiamento di mezza Serie A, Wilfred Gnonto potrebbe invece scegliere di proseguire in Germania. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, ci sono due squadre di Bundesliga molto interessate all’azzurro. La prima è il Friburgo, in pole position e pronta a spendere i 10 milioni richiesti dallo Zurigo. La seconda è l’Hoffenheim, dove ritroverebbe André Breitenreiter, ex tecnico degli svizzeri e che lo ha già allenato la stagione scorsa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Wilfredpiù vicino alla Bundesliga: c’è lo sprint del. In alternativa lo aspetta l’Hoffeneim dell’ex tecnico dello Zurigo Dopo il corteggiamento di mezza Serie A, Wilfredpotrebbe invece scegliere di proseguire in Germania. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, ci sono due squadre di Bundesliga molto interessate all’azzurro. La prima è il, in pole position e pronta a spendere i 10 milioni richiesti dallo Zurigo. La seconda è l’Hoffenheim, dove ritroverebbe André Breitenreiter, ex tecnico degli svizzeri e che lo ha già allenato la stagione scorsa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

