Giornate Europee dell’Archeologia a Termini Imerese

(Di venerdì 17 giugno 2022) “”., sulle tracce delle antiche Comunità di Cacciatori e Raccoglitori: visita guidata ai Ripari preistorici. Nell’ambito delle “” e con il patrocinio del Ministero della Cultura, organizzata da BCsicilia, in collaborazione con l’Associazione HimerAzione, si terrà a, in provincia di Palermo, venerdì 17 giugno 2022, l’iniziativa: “Sulle tracce delle antiche Comunità di Cacciatori e Raccoglitori: visita guidata ai Ripari preistorici di”.L’appuntamento è previsto alle ore 16,00 presso “A Cuccagna” in via Enrico Iannelli (ingresso Villa Nicolò Palmeri) a ...

Alfonso0070 : RT @RainbowNovellis: Per le Giornate Europee dell'Archeologia tanta, ma tanta roba al @MuseoSibari @museitaliani @MiC_Italia #gea2022 #mu… - SassiLive : DUE EVENTI “NELLA CITTÀ ROMANA DI GRUMENTUM” PER LE GIORNATE EUROPEE DELL’ARCHEOLOGIA 2022 - MuseoBoscoreale : ????Tornano le Giornate Europee dell’Archeologia a #boscoreale visite guidate gratuite alla villa romana, pr… - MuseoBoscoreale : ????Tornano le Giornate Europee dell’Archeologia a #boscoreale A Villa Regina sarà possibile fruire di un’esposi… - MARIOBENSI : RT @ParcoVelia: ??Da sabato 18 giugno 2022 tornano le visite ai depositi del museo di #Paestum ?? e vi aspetta un ricco week-end al Parco co… -

Gli appuntamenti del week - end al Parco Archeologico di Paestum e Velia si arricchiscono anche delledell'Archeologia organizzate dal Ministero della Cultura - Direzione Generale ...... percependo la passione e il trasporto di chi lavora ogni giorno per riportare alla luce civiltà e reperti del passato: si potrà in occasione delle GEA, ledell'archeologia, nate ...Passare il fine settimana in compagnia è il miglior modo di investire il proprio tempo libero, con il bel tempo le attività all'aperto poi diventano ancora più allettanti. Fiere, sagre ed eventi ci as ...NARDO' - Le Giornate europee dell’archeologia 2022 con il Museo della Preistoria di Nardò che organizza tre appuntamenti in collaborazione con il Laboratorio dell’Ecomuseo dell’Archeologia Costiera di ...