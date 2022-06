Ghali e Madame in Pare, un racconto sul bullismo con gli occhi di un bullo (Di venerdì 17 giugno 2022) Ghali e Madame, in Pare, hanno il difficile compito di raccontare una realtà altrettanto difficile: il bullismo, ma non con gli occhi di chi lo subisce. Il nuovo singolo estratto da Sensazione Ultra è infatti la catarsi di un bullo che si ritrova di fronte allo specchio. Ghali e Madame in Pare Non un flow condiviso, né un’autostrada urban sulla quale sfrecciare a colpi di autotune e ostentazione di accessori griffati. Pare è un brano in cui l’elettronica fa da padrona, quasi a voler sottolineare la freddezza dei pensieri di un bullo che inevitabilmente non accetta di essere egli stesso il vero prigioniero di una condizione, mentre cerca di stringere in assedio la sua vittima. Il nuovo singolo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 giugno 2022), in, hanno il difficile compito di raccontare una realtà altrettanto difficile: il, ma non con glidi chi lo subisce. Il nuovo singolo estratto da Sensazione Ultra è infatti la catarsi di unche si ritrova di fronte allo specchio.inNon un flow condiviso, né un’autostrada urban sulla quale sfrecciare a colpi di autotune e ostentazione di accessori griffati.è un brano in cui l’elettronica fa da padrona, quasi a voler sottolineare la freddezza dei pensieri di unche inevitabilmente non accetta di essere egli stesso il vero prigioniero di una condizione, mentre cerca di stringere in assedio la sua vittima. Il nuovo singolo ...

