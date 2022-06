Europei Scherma: Volpi ed Errigo volano in semifinale del fioretto e si assicurano una medaglia (Di venerdì 17 giugno 2022) Sono in arrivo due medaglie per l’Italia nel fioretto femminile individuale nella prima giornata dei Campionati Europei Assoluti Antalya 2022. In Turchia infatti, due delle semifinaliste saranno italiane: Arianna Errigo e Alice Volpi. Alle ore 17.30 italiane, la prima affronterà la francese Thibus, la seconda la britannica Stutchbury. Non male anche anche le altre fiorettiste italiane del Ct Stefano Cerioni: settimo posto per Francesca Palumbo, battuta dalla Errigo nel derby dei quarti di finale, e decimo per Martina Favaretto (a sua volta sconfitta in una sfida tutta italiana dalla Palumbo nel turno precedente). SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 giugno 2022) Sono in arrivo due medaglie per l’Italia nelfemminile individuale nella prima giornata dei CampionatiAssoluti Antalya 2022. In Turchia infatti, due delle semifinaliste saranno italiane: Ariannae Alice. Alle ore 17.30 italiane, la prima affronterà la francese Thibus, la seconda la britannica Stutchbury. Non male anche anche le altre fiorettiste italiane del Ct Stefano Cerioni: settimo posto per Francesca Palumbo, battuta dallanel derby dei quarti di finale, e decimo per Martina Favaretto (a sua volta sconfitta in una sfida tutta italiana dalla Palumbo nel turno precedente). SportFace.

