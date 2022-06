Dottorato di ricerca: aspettativa con borsa o senza borsa ed effetti sulla carriera (personale di ruolo e supplente) (Di venerdì 17 giugno 2022) Ai sensi del dell’art. 18 del CCNL 2006-09 e della C.M. n.15/2011 può essere collocato in congedo straordinario tutto il personale assunto a tempo indeterminato e determinato. Quest’ultimo purché abbia un contratto al 30/6 o 31/8 (il congedo è concesso limitatamente alla durata dell’incarico). Pertanto, non possono fruire della … Questo ed altri contenuti su Orizzonte L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 giugno 2022) Ai sensi del dell’art. 18 del CCNL 2006-09 e della C.M. n.15/2011 può essere collocato in congedo straordinario tutto ilassunto a tempo indeterminato e determinato. Quest’ultimo purché abbia un contratto al 30/6 o 31/8 (il congedo è concesso limitatamente alla durata dell’incarico). Pertanto, non possono fruire della … Questo ed altri contenuti su Orizzonte L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Dottorato di ricerca: aspettativa con borsa o senza borsa ed effetti sulla carriera (personale di ruolo e supplente) - marcast5 : Esclusa l’immunità dalla giurisdizione per questioni legate all’ammissione al dottorato di ricerca nell - bosshard_mark : @lucabattanta Che poi un dottorato implica formazione alla ricerca, dunque va fatto per forza in una istituzione un… - arabellara : RT @lucabattanta: @Cartabellotta Questa scienza che non ammette discussioni: strano, una delle prime cose che insegnano quando si fa il dot… - Cuoredifango : RT @lucabattanta: @Cartabellotta Questa scienza che non ammette discussioni: strano, una delle prime cose che insegnano quando si fa il dot… -