Covid, la curva si inverte: risalgono i decessi, il virus riprende la corsa. Costa: 'Contagio zero impossibile' (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Covid rialza la testa, nonostante la bella stagione, e arriva l'ondata estiva. Un fatto certificato dal monitoraggio settimanale del Gimbe: dopo cinque settimane consecutive di calo, tra l'8 e il ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilrialza la testa, nonostante la bella stagione, e arriva l'ondata estiva. Un fatto certificato dal monitoraggio settimanale del Gimbe: dopo cinque settimane consecutive di calo, tra l'8 e il ...

