Chiara e Fedez non sanno più che “pesci prendere” Vittoria è così | il gesto dice tutto

Pubblicità

_choose_love : ho sognato di vedere Chiara e Fedez da lontano e urlavo 'ma quella è Chiara Ferragni? CHIARAAAA'???? - AriannaCeraolo : #fedez dai mamma fedez non la prendere male la Vitto non ha preferenze vuole bene te e Chiara allo stesso modo ?????? - SdiChiarata : Ma quanto era bella ieri sera Chiara Ferragni con questo stile spagnoleggiante? Olè?? #chiaraferragni #fedez - paul69trap : RT @ccremebrule: Avete rotto il cazzo a dare tutto sto hype a chiara ferragni e fedez - ccremebrule : Avete rotto il cazzo a dare tutto sto hype a chiara ferragni e fedez -

Elle

Selvaggia Lucarelli "Ferragni intoccabili Ecco perché"/ "Montagne di insulti se critichi" Ne ha parlato anche a 24 Mattino su Radio 24, definendo " sconvolgente " il fatto che il ...Punti di vista che, di recente, si sono scontrati quando, via social,ha dato la notizia di ... AncheFerragni ha abbattuto un tabù che riguarda milioni di ragazzine. L'influencer ha ... Chiara Ferragni e Fedez, la loro storia d'amore | Elle Nel bene e nel male, Chiara e la sua famiglia raccontano ciò che succede anche durante le avversità. Non hanno fatto mistero della terribile malattia di Fedez e dell’intervento a cui è stato costretto ...Fedez e Chiara Ferragni, ormai, non sanno più come fare. La piccola Vittoria «Ferragnez» sta diventando una vera e propria star sui profili Instagram dei genitori. Da oltre ...