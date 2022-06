Calciomercato Juventus, parte la missione Koulibaly: il doppio piano dei bianconeri (Di venerdì 17 giugno 2022) La Juventus, nel corso del mercato estivo, ha bisogno di un centrale che alzi il livello del reparto arretrato. Pronto l’assalto a Koulibaly. Non solo Dybala il cui futuro sembra ormai all’Inter; la Juventus, sul finale della scorsa stagione, ha salutato anche Chiellini. Il centrale, complice anche la mancata qualificazione dell’Italia al prossimo mondiale, ha salutato i bianconeri e ora la società è costretta a tornare sul mercato per regalare ad Allegri un innesto che permetta al tecnico di blindare il reparto arretrato. Diversi i nomi monitorati ma, stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus sembra voglia fare follie per Koulibaly e avrebbe in mente due piani per portare il centrale a Torino. LaPresseUno dei migliori difensori centrali, nella scorsa stagione, è stato senza nessun ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 17 giugno 2022) La, nel corso del mercato estivo, ha bisogno di un centrale che alzi il livello del reparto arretrato. Pronto l’assalto a. Non solo Dybala il cui futuro sembra ormai all’Inter; la, sul finale della scorsa stagione, ha salutato anche Chiellini. Il centrale, complice anche la mancata qualificazione dell’Italia al prossimo mondiale, ha salutato ie ora la società è costretta a tornare sul mercato per regalare ad Allegri un innesto che permetta al tecnico di blindare il reparto arretrato. Diversi i nomi monitorati ma, stando alle ultime indiscrezioni, lasembra voglia fare follie pere avrebbe in mente due piani per portare il centrale a Torino. LaPresseUno dei migliori difensori centrali, nella scorsa stagione, è stato senza nessun ...

