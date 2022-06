Borsa: Tokyo, apertura in netto calo ( - 1,66%) (Di venerdì 17 giugno 2022) La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana in calo, in scia alla pesante correzione degli indici azionari statunitensi, con gli investitori che temono ripercussioni sull'economia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 giugno 2022) Ladiapre l'ultima seduta della settimana in, in scia alla pesante correzione degli indici azionari statunitensi, con gli investitori che temono ripercussioni sull'economia ...

