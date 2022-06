Belotti, Agroppi: “Giusto che Andrea vada via non ha reso quest’anno” (Di venerdì 17 giugno 2022) Belotti, Agroppi- Ha parlato a TmW Radio Ado Agroppi che ha esposto davvero la sua per quanto riguarda il caso Belotti ad oggi. LE SUE PAROLE “Nell’81 ho portato il Pisa in Serie A, sono stato benissimo ho trovato un gruppo di ragazzi eccezionali ma poi conta anche la società. Io mi sento più livornese che pisano ma ricordo quella stagione come un bel periodo. In quel campionato perdemmo solo due partite. C’era un bel gruppo anche perché riuscii a coinvolgere le mogli dei calciatori cosa che nel calcio è difficilissimo e forse fu quello il segreto della promozione”. Il campionato di Serie B è difficile? “È un campionato in cui ci sono 38 partite da giocare, è un torneo lungo e stressante in cui i giocatori devono sacrificarsi. Quello di B è un campionato che appassiona, toglie tante energie. Ma regala enormi ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 17 giugno 2022)- Ha parlato a TmW Radio Adoche ha esposto davvero la sua per quanto riguarda il casoad oggi. LE SUE PAROLE “Nell’81 ho portato il Pisa in Serie A, sono stato benissimo ho trovato un gruppo di ragazzi eccezionali ma poi conta anche la società. Io mi sento più livornese che pisano ma ricordo quella stagione come un bel periodo. In quel campionato perdemmo solo due partite. C’era un bel gruppo anche perché riuscii a coinvolgere le mogli dei calciatori cosa che nel calcio è difficilissimo e forse fu quello il segreto della promozione”. Il campionato di Serie B è difficile? “È un campionato in cui ci sono 38 partite da giocare, è un torneo lungo e stressante in cui i giocatori devono sacrificarsi. Quello di B è un campionato che appassiona, toglie tante energie. Ma regala enormi ...

