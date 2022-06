Basket, Finali Scudetto 2022: Milano prova a chiudere i giochi in casa, la Virtus Bologna cerca il pareggio per andare a gara-7 (Di venerdì 17 giugno 2022) A 48 ore dall’ennesima battaglia (fisica e soprattutto di nervi), la Finale Scudetto di Serie A di Basket tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano ritorna al Forum di Assago per gara-6 in programma domani sera alle ore 20:30. I meneghini non sono riusciti a sfruttare il primo match-ball a disposizione per aggiudicarsi lo Scudetto nella sfida di giovedì sera perdendo per 84-78, ma ne avranno a disposizione ancora uno per provare a conquistare il ventinovesimo Scudetto della loro storia forti del vantaggio per 3-2 nella serie al meglio delle sette partite. Coach Messina avrà bisogno di ritrovare il suo miglior terminale offensivo ovvero Shavon Shields. L’americano di passaporto danese, infatti, dopo l’exploit di gara-4 (21 ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) A 48 ore dall’ennesima battaglia (fisica e soprattutto di nervi), la Finaledi Serie A ditraed Olimpiaritorna al Forum di Assago per-6 in programma domani sera alle ore 20:30. I meneghini non sono riusciti a sfruttare il primo match-ball a disposizione per aggiudicarsi lonella sfida di giovedì sera perdendo per 84-78, ma ne avranno a disposizione ancora uno perre a conquistare il ventinovesimodella loro storia forti del vantaggio per 3-2 nella serie al meglio delle sette partite. Coach Messina avrà bisogno di ritrovare il suo miglior terminale offensivo ovvero Shavon Shields. L’americano di passaporto danese, infatti, dopo l’exploit di-4 (21 ...

Pubblicità

Lazio_TV : Ultimo week end in C Gold e C SIlver - tvdellosport : ??LE FINALI DI LIGA ENDESA SU SPORTITALIA Questa sera alle 2??1??:0??0?? non perdere la Gara 3 della finale Scudett… - DanieleSormani : 6 finali e 4 anelli. La faccia di una lega che si scrive NBA, ma che da anni si legge Stephen Curry. Alla baia han… - TV7Benevento : Basket: Curry Mvp delle Finali Nba per la prima volta, 'è un titolo diverso dagli altri' - - Tp24it : Basket: A Trapani le finali regionali minibasket Jamboree -