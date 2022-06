Angelo Spina | arcivescovo di Ancona | ' I suicidi | una sconfitta per l' umanità Aiutiamo la vita non la morte | serve una società solidale'

Pubblicità

Monsignor, arcivescovo metropolita di Ancona - Osimo: tre giorni fa Fabio Ridolfi, che ha deciso di mettere fine ad un calvario durato 18 anni con la sedazione profonda e ieri Federico Carboni, ...Dal Vangelo secondo Matteo Mt 6,19 - 23 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassìnano e rubano ; ... Angelo Spina, arcivescovo di Ancona: «I suicidi, una sconfitta per l’umanità. Aiutiamo la vita non la morte: s Monsignor Angelo Spina, arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo: tre giorni fa Fabio Ridolfi, che ha deciso di mettere fine ad un calvario durato 18 anni con la sedazione profonda e ieri ...Intervista all’alto prelato sul primo caso in Italia proprio nella nostra provincia: "La Chiesa è per stare accanto alle persone che soffrono" ...