Al via i Mondiali di Nuoto di Budapest. I primi dell'era post Federica Pellegrini – il programma degli azzurri e la diretta Rai

Mondiali di Nuoto Per l'Italia del Nuoto, senza Federica Pellegrini, il 2022 è una specie di anno zero. Eppure, alla vigilia del mondiale di Budapest, che la FederNuoto Internazionale ha scelto per rimpiazzare Fukuoka 2021, il Ct degli azzurri che nuotano tra le corsie, Cesare Butini, si è mostrato ottimista, nonostante l'assenza ai blocchi di partenza di nuotatrici italiane proprio in quella che è stata la gara per eccellenza di Federica, i 200 stile libero. "È un dispiacere non avere nessuna nella sua gara, così come lo è non iscrivere le staffette 4×100 e 4×200 femminili", ha detto il Ct. Tra le ragazze così il testimone passa a Simona Quadarella mentre c'è curiosità per Benedetta Pilato, un anno fa in ...

