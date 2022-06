Agostinelli: “A Spalletti Insigne e Mertens non gli servono. Koulibaly e Osimhen invece…” (Di venerdì 17 giugno 2022) Andrea Agostinelli ha parlato a Radio Marte della situazione del Napoli con il possibile addio di Mertens e le voci su Osimhen. Il tecnico ha detto: “La cosa più importante è che la società faccia una squadra competitiva, al tifoso interessa questo. Il Napoli parte da una grande base, se si tengono i migliori giocatori basta poco per puntare a qualcosa di importante. Il Napoli dei 91 punti poteva giocarsi lo scudetto senza pensare agli altri. Quella squadra perfetta, a Firenze non lo fu. Prima di quella partita è stata una squadra straordinaria. Se si pensa sempre a quello si sbaglia, perché bisogna andare avanti“. Poi l’allenatore, durante il programma Si Gonfia la rete, ha aggiunto: “Io sono d’accordissimo su una cosa che l’allenatore ha dimostrato con i fatti che Insigne e Mertens non gli ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 17 giugno 2022) Andreaha parlato a Radio Marte della situazione del Napoli con il possibile addio die le voci su. Il tecnico ha detto: “La cosa più importante è che la società faccia una squadra competitiva, al tifoso interessa questo. Il Napoli parte da una grande base, se si tengono i migliori giocatori basta poco per puntare a qualcosa di importante. Il Napoli dei 91 punti poteva giocarsi lo scudetto senza pensare agli altri. Quella squadra perfetta, a Firenze non lo fu. Prima di quella partita è stata una squadra straordinaria. Se si pensa sempre a quello si sbaglia, perché bisogna andare avanti“. Poi l’allenatore, durante il programma Si Gonfia la rete, ha aggiunto: “Io sono d’accordissimo su una cosa che l’allenatore ha dimostrato con i fatti chenon gli ...

Pubblicità

napolipiucom : Agostinelli: 'A Spalletti Insigne e Mertens non gli servono. Koulibaly e Osimhen invece...' #Agostinelli… - tuttonapoli : Agostinelli: 'Spalletti ha dimostrato coi fatti che Mertens non gli serve' - 100x100Napoli : Agostinelli: “Spalletti ha dimostrato con i fatti che Insigne e Mertens non gli servono, mentre Osimhen e Koulibaly… - sscalcionapoli1 : Agostinelli: “Mertens non indispensabile per Spalletti, c’entra anche lui col mancato rinnovo”… - MundoNapoli : Andrea Agostinelli: “Spalletti non stravedeva per Insigne” -