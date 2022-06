Ultime Notizie – Centro riformista | Renzi | “Lo spazio c’è” Rosato | “Si fa al 100%”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 16 giugno 2022) Italia Viva pronta a dar vita a unentro le elezioni politiche del 2023. “Percentuali di riuscita? Non ho dubbi, il“, dice il presidente Iv Ettorea Radio Leopolda. Ma “più che di tempi però io parlerei di contenuti, più che di formule di proposte politiche – aggiunge– non ha senso parlare di alleanze tra partiti incompatibili a governare. Guardiamo il cosiddetto ‘campo largo’ di Letta, di cui non vogliamo e non possiamo far parte, perché sarebbe una scelta incoerente sulla giustizia, riforme, investimenti e sulle scelte economiche con cui non abbiamo nulla a che spartire come il reddito di cittadinanza”. A confermare la rotta è anche il leader Matteosecondo il quale “loper un...