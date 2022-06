Ultime Notizie – Atp Queen’s, Berrettini batte Kudla e va ai quarti (Di giovedì 16 giugno 2022) Il campione in carica Matteo Berrettini si qualifica oggi ai quarti di finale del torneo Atp 500 del Queen’s (erba, montepremi 2.134.520 euro) di Londra. L’azzurro, numero 10 del mondo e seconda testa di serie, supera lo statunitense Denis Kudla, numero 82 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 7-6 (7-5), 6-4 in due ore e 47 minuti. “E’ stata dura e sono davvero contento di aver vinto. Io e lui ci conosciamo molto bene: ci siamo affrontati tante volte e sono sempre state partite difficili”, dice il romano. “Mi piace giocare sull’erba e penso che il mio tennis si adatti piuttosto bene -aggiunge il 26enne-. E mi piace giocare in questo club che è bellissimo, ed il sostegno del pubblico è qualcosa che fa sempre molto piacere”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Il campione in carica Matteosi qualifica oggi aidi finale del torneo Atp 500 del(erba, montepremi 2.134.520 euro) di Londra. L’azzurro, numero 10 del mondo e seconda testa di serie, supera lo statunitense Denis, numero 82 del ranking Atp, con il punteggio di 3-6, 7-6 (7-5), 6-4 in due ore e 47 minuti. “E’ stata dura e sono davvero contento di aver vinto. Io e lui ci conosciamo molto bene: ci siamo affrontati tante volte e sono sempre state partite difficili”, dice il romano. “Mi piace giocare sull’erba e penso che il mio tennis si adatti piuttosto bene -aggiunge il 26enne-. E mi piace giocare in questo club che è bellissimo, ed il sostegno del pubblico è qualcosa che fa sempre molto piacere”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

