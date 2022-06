**Ucraina: Fico riceve vicepresidente Parlamento, 'ogni sforzo per cessate il fuoco'** (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Ho accolto con piacere alla Camera dei deputati Oleksandr Kornienko, vicepresidente del Parlamento ucraino. L'Italia sostiene il popolo ucraino e le sue istituzioni democratiche. Il nostro impegno è per la risoluzione del conflitto. Non va risparmiato nessuno sforzo diplomatico per giungere a un cessate il fuoco, indispensabile premessa per il ristabilimento della pace nel pieno rispetto dei diritti del popolo ucraino". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, al termine dell'incontro a Montecitorio con il numero due della Verkhovna Rada. Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - "Ho accolto con piacere alla Camera dei deputati Oleksandr Kornienko,delucraino. L'Italia sostiene il popolo ucraino e le sue istituzioni democratiche. Il nostro impegno è per la risoluzione del conflitto. Non va risparmiato nessunodiplomatico per giungere a unil, indispensabile premessa per il ristabilimento della pace nel pieno rispetto dei diritti del popolo ucraino". Così il presidente della Camera, Roberto, al termine dell'incontro a Montecitorio con il numero due della Verkhovna Rada.

Pubblicità

TV7Benevento : **Ucraina: Fico riceve vicepresidente Parlamento, 'ogni sforzo per cessate il fuoco'** - - Ilgiust63631964 : @Guido44895392 È la foglia di fico della globalizzazione mondiale capitalista giudea, aprite gli occhi . Ma L’ Ucra… - Brittwer69 : @Palazzo_Chigi Noi italiani no! I nazisti che n Europa non li vogliamo! Stop all’invio di armi! Finitela, ci state… - CoffaGiuseppina : @Montecitorio @Roberto_Fico @MOFAkr_eng Guerra in Ucraina, recessione alle porte e gli esponenti di alcuni partiti… - lello1310 : @Roberto_Fico @baerbelbas @Montecitorio Da napoletano ti dico, inizia a trovarti un lavoro, vogliamo per la Ucraina… -