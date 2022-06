Tutela dei diritti e fragilità. Il primo incontro di Tutto nella norma (Di giovedì 16 giugno 2022) La condizione delle persone con malattie rare come spunto da cui partire per affrontare una conversazione sulla Tutela e il soddisfacimento dei diritti di tutti coloro che vivono una condizione di fragilità, rappresentando una minoranza nel Paese. “Tutto nella norma: il diritto di vivere come tutti” è un ciclo di eventi organizzato da Formiche e Fondazione Roche in cui gli esponenti delle istituzioni, delle associazioni e del mondo accademico potranno confrontarsi su temi così delicati ma fondamentali . Il primo appuntamento, svoltosi presso Palazzo Wedekind, ha visto la partecipazione di Andrea Costa, Sottosegretario di Stato al ministero della Salute; Mariapia Garavaglia, Presidente della Fondazione Roche; Luigi Manconi, già docente di Sociologia dei fenomeni ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 giugno 2022) La condizione delle persone con malattie rare come spunto da cui partire per affrontare una conversazione sullae il soddisfacimento deidi tutti coloro che vivono una condizione di, rappresentando una minoranza nel Paese. “: il diritto di vivere come tutti” è un ciclo di eventi organizzato da Formiche e Fondazione Roche in cui gli esponenti delle istituzioni, delle associazioni e del mondo accademico potranno confrontarsi su temi così delicati ma fondamentali . Ilappuntamento, svoltosi presso Palazzo Wedekind, ha visto la partecipazione di Andrea Costa, Sottosegretario di Stato al ministero della Salute; Mariapia Garavaglia, Presidente della Fondazione Roche; Luigi Manconi, già docente di Sociologia dei fenomeni ...

