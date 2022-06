Tennis: Berrettini, 'contro Kudla è stata dura, felice del sostegno del pubblico' (Di giovedì 16 giugno 2022) Londra, 16 giu. - (Adnkronos) - "E' stata dura e sono davvero contento di aver vinto. Io e lui ci conosciamo molto bene: ci siamo affrontati tante volte e sono sempre state partite difficili". Così Matteo Berrettini dopo la vittoria in rimonta su Denis Kudla che lo qualifica ai quarti di finale del torneo del Queen's di Londra. "Mi piace giocare sull'erba e penso che il mio Tennis si adatti piuttosto bene -aggiunge il 26enne romano a caldo dopo il match-. E mi piace giocare in questo club che è bellissimo, ed il sostegno del pubblico è qualcosa che fa sempre molto piacere”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Londra, 16 giu. - (Adnkronos) - "E'e sono davvero contento di aver vinto. Io e lui ci conosciamo molto bene: ci siamo affrontati tante volte e sono sempre state partite difficili". Così Matteodopo la vittoria in rimonta su Denische lo qualifica ai quarti di finale del torneo del Queen's di Londra. "Mi piace giocare sull'erba e penso che il miosi adatti piuttosto bene -aggiunge il 26enne romano a caldo dopo il match-. E mi piace giocare in questo club che è bellissimo, ed ildelè qualcosa che fa sempre molto piacere”.

