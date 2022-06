Sarah Scazzi | Arriva la Svolta Una intercettazione bomba riapre il caso | “Ecco cos’è successo davvero”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ildi Sarapotrebbe essere riaperto a causa della testimonianza ritrattata di un fioraio. La giovane ragazza è stata uccisa ad Avetrana il 26 agosto del 2010. Per il suo omicidio sono state accusate la cugina Sabrina Messeri e sua mamma (quindi zia della vittima) Cosima Serrano. Chiave del processo fu il racconto di Giovanni Buccolieri, fioraio, che segnalò di aver visto le due donne entrare in macchina proprio quel giorno con un certo fervore. “Moh ha nghianà intra la macchina” aveva detto Cosima alla nipote, costretta quindi a seguirla, per poi essere uccisa. Alla guida del veicolo ci sarebbe stata Sabrina Messeri. Giovanni Buccolieri dichiarò di aver riconosciuto una figura femminile dai capelli lunghi raccolti sul capo. Dopo l’omicidio dici è voluto un po’ di tempo ...