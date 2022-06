REPUBBLICA – Koulibaly sceglie Barcellona, non è una questione di vil moneta (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Napoli si dovrà rassegnare a perdere alcuni big della propria rosa. La politica del tagli degli ingaggi di Aurelio De Laurentiis comincia a far sentire i propri effetti, perché certi rinnovi non si riescono a chiudere, certi acquisti sono inavvicinabili a causa dell’ingaggio. Si è parlato ad esempio di Rodrigo De Paul giocatore che sfiora i 4 milioni di euro di ingaggio all’Atletico Madrid, quindi è impossibile che possa arrivare in azzurro al posto di Fabian Ruiz. Lo spagnolo è uno di quello con le valigie pronte. Ma c’è anche Koulibaly che è tentato dal Barcellona, un club che sta risolvendo i propri problemi economici ed è pronto a tornare alla grande sul mercato per rinforzare la squadra di Xavi. Napoli o Barcellona: Koulibaly ha fatto la scelta Il difensore senegalese prima di partire per le vacanze ha fatto ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Napoli si dovrà rassegnare a perdere alcuni big della propria rosa. La politica del tagli degli ingaggi di Aurelio De Laurentiis comincia a far sentire i propri effetti, perché certi rinnovi non si riescono a chiudere, certi acquisti sono inavvicinabili a causa dell’ingaggio. Si è parlato ad esempio di Rodrigo De Paul giocatore che sfiora i 4 milioni di euro di ingaggio all’Atletico Madrid, quindi è impossibile che possa arrivare in azzurro al posto di Fabian Ruiz. Lo spagnolo è uno di quello con le valigie pronte. Ma c’è ancheche è tentato dal, un club che sta risolvendo i propri problemi economici ed è pronto a tornare alla grande sul mercato per rinforzare la squadra di Xavi. Napoli oha fatto la scelta Il difensore senegalese prima di partire per le vacanze ha fatto ...

