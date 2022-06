Rapper accoltellato nella notte: grave Simba La Rue. Baby Touché: io non c'entro (Di giovedì 16 giugno 2022) È ricoverato in prognosi riservata perché ferito in un agguato la scorsa notte nel Bergamasco, ma non sarebbe in pericolo di vita, il Rapper Simba La Rue , all'anagrafe Mohamed Lamine Saida , 23 anni ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 16 giugno 2022) È ricoverato in prognosi riservata perché ferito in un agguato la scorsanel Bergamasco, ma non sarebbe in pericolo di vita, ilLa Rue , all'anagrafe Mohamed Lamine Saida , 23 anni ...

