Palermo allo sceicco Mansour: chiusura dell’affare in una settimana. Le cifre dell’acquisto e gli obiettivi della nuova società (Di giovedì 16 giugno 2022) Il closing, per il Palermo, è più vicino. Una decina di giorni, forse meno, e la squadra rosanero potrebbe diventare di proprietà della City Footbal Group, la holding dello sceicco Mansour che detiene anche il Manchester City. Giornate di incontri, quelle che hanno seguito la promozione in Serie B del club, l’ultimo tra il presidente Mirri e Giovanni Gardini, delegato del club, per studiare i dettagli del passaggio di mano. Passaggio che dovrebbe avvenire, e anche presto, forse addirittura il prossimo 1 luglio se gli iter burocratici dovessero essere rispettati. La cifra dell’affare dovrebbe aggirarsi intorno ai 12 milioni di euro. I tifosi rosanero sognano, c’è già chi vede il Palermo in Champions nel giro di tre anni e chi in base a questa ipotesi lancia la proposta di raddoppiare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Il closing, per il, è più vicino. Una decina di giorni, forse meno, e la squadra rosanero potrebbe diventare di proprietàCity Footbal Group, la holding delloche detiene anche il Manchester City. Giornate di incontri, quelle che hanno seguito la promozione in Serie B del club, l’ultimo tra il presidente Mirri e Giovanni Gardini, delegato del club, per studiare i dettagli del passaggio di mano. Passaggio che dovrebbe avvenire, e anche presto, forse addirittura il prossimo 1 luglio se gli iter burocratici dovessero essere rispettati. La cifradovrebbe aggirarsi intorno ai 12 milioni di euro. I tifosi rosanero sognano, c’è già chi vede ilin Champions nel giro di tre anni e chi in base a questa ipotesi lancia la proposta di raddoppiare la ...

