Ostia città universitaria | nei nuovi studentati ci sarà anche un’aula studio

ico3000 : @Pennacchiiiii ostia, ma non iera 'della città'??? - aless_perrone : @Mottavia @NickWildsTheOne @Roma Da quanto vedo da qui si sta spostando verso Fiumicino/Ostia. Nulla verso la città - DiovmaeC : RT @rome_sea: Bravi @romatoday al momento siete l'unica testata che ha parlato del potenziale inespresso di #ostia andate avanti così. @gua… - belzeb00m : RT @rome_sea: Bravi @romatoday al momento siete l'unica testata che ha parlato del potenziale inespresso di #ostia andate avanti così. @gua… - stormi1904 : RT @rome_sea: Bravi @romatoday al momento siete l'unica testata che ha parlato del potenziale inespresso di #ostia andate avanti così. @gua… -

Canale Dieci

...della. ·Il 28 e 29 luglio, al Parco degli Acquedotti andrà in scena Ascanio Celestini con il suo spettacolo Museo Pasolini , che sarà poi in programma al Teatro del Lido diil 2 ......Cassia Veientana tra Castel de' ceveri e il raccordo in direzione Roma Code in entrata in...per un incidente avvenuto qualche ora fa il Torino la via del mare è chiusa in direzione didall'... Università di Ostia, nello studentato Regeni nuovi spazi per gli studenti