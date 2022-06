Oro: prezzo spot stabile a 1.833 dollari l'oncia (Di giovedì 16 giugno 2022) Il prezzo dell'oro tiene dopo il rialzo di ieri. Il metallo prezioso con consegna immediata viene scambiato a 1.833 dollari l'oncia, stabile rispetto al guadagno dell'1,4% messo a segno alla vigilia. . Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Ildell'oro tiene dopo il rialzo di ieri. Il metallo prezioso con consegna immediata viene scambiato a 1.833l'rispetto al guadagno dell'1,4% messo a segno alla vigilia. .

