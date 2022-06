Napoli | il figlio adottivo chiede aiuto dal balcone Trovano la madre in casa | uccisa a coltellate

(Di giovedì 16 giugno 2022) Si tratta di un ragazzo di 17 anni adottato. L’omicidio in una traversa di via Mezzocannone, nel centro della città di. Il ragazzo, sottoposto a fermo, all’arrivo dei carabinieri è stato trovato con le mani ancora insanguinate. La tragedia è avvenuta in via Rampe San Giovanni Maggiore, nel cuore della zona universitaria di. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

mayabug2 : E come sempre, v'affa bben mor accis. 17enne uccide la madre adottiva a coltellate: le urla dal balcone, poi l'ing… - neapel6774 : Diciassettenne uccide la madre psichiatra dell’Asl Napoli 1 MI DOMANDO COME ABBIA FATTO LA ASL AD ASSUMERE UNO PSI… - PensieroNo : RT @ImolaOggi: Napoli, figlio adottivo uccide la madre a coltellate. Il ragazzo è un 17enne di origini lituane. - bizcommunityit : Filomena Galeona, uccisa dal figlio 17enne dopo una lite: la donna era una psichiatra dell’Asl di Napoli - doublenationale : Domani Gigi canta a Napoli e ci sarà pure il figlio, nessun napoletano fatina ci va ? -

Lo incontro spesso qui in zona, anche con il, non ho mai notato nulla di strano in quel ... continuano a mangiare il "neapolitan fish and meat" e si godono la scenografia dellada ...... commercianti e istituzioni del Vomero e di. Promotore, nel 1976, insieme alla moglie Linda, ... Lascia inEnzo, che ha seguito la sua traccia nell'impegno associativo, la nuora Paola ed i ...Piazza del Plebiscito blindata per due giorni per il concerto di Gigi D'Alessio che festeggia i suoi primi 30 anni di carriera. La piazza sarà chiusa non solo alle auto, ma anche ai pedoni, che non po ...Abbiamo tante mosse da fare, vedremo". Resta in effetti ancora un grado della giustizia sportiva a disposizione di De Laurentiis, ovvero, come detto dal figlio del presidente del Napoli, il ricorso al ...