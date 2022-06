Monza e Brianza, FdI col turbo: la provincia dei motori diventa roccaforte del partito della Meloni (Di giovedì 16 giugno 2022) Nella provincia dei motori il partito di Giorgia Meloni è determinante nelle affermazioni del centro-destra in occasione delle recenti elezioni amministrative del 12 giugno. Trovare spazio a destra in quella che per un trentennio è stata una roccaforte leghista e forzista è sempre stato difficile. Ciononostante, i risultati ottenuti da Fratelli d’Italia a Monza e in Brianza hanno confermato una tendenza che, sin dalla sua fondazione, ha portato costantemente il partito ad attrarre consensi: forte di una classe dirigente preparata, impegnata e consapevole delle esigenze del territorio. In Brianza FdI traina la coalizione oltre il 50% “Il centrodestra in Brianza supera il 50% quando è unito, vincendo le sfide ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 giugno 2022) Nelladeiildi Giorgiaè determinante nelle affermazioni del centro-destra in occasione delle recenti elezioni amministrative del 12 giugno. Trovare spazio a destra in quella che per un trentennio è stata unaleghista e forzista è sempre stato difficile. Ciononostante, i risultati ottenuti da Fratelli d’Italia ae inhanno confermato una tendenza che, sin dalla sua fondazione, ha portato costantemente ilad attrarre consensi: forte di una classe dirigente preparata, impegnata e consapevole delle esigenze del territorio. InFdI traina la coalizione oltre il 50% “Il centrodestra insupera il 50% quando è unito, vincendo le sfide ...

