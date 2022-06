MIMO 2022 - Parate | appuntamenti in pista e track day | il programma completo

(Di giovedì 16 giugno 2022) Ilè iniziato: dal 16 al 19 giugno, il Milano Monza Motor Show è pronto a ospitare circa mezzo milione di visitatori nell'arco dei tre giorni. Per consentire a tutti di raggiungere l'evento, è stata stipulata anche una convezione con Frecciarossa, con sconti fino al 50% sul biglietto del treno. Il tagliando gratuitoPass consente ai visitatori di accedere a tutte le aree della manifestazione e permette di ottenere riduzioni per l'accesso ai musei della zona, hotel, trasporti e impianti sportivi. La Premiere Parade al Duomo di Milano. Il 16 giugno, alle 9.30 in piazza Duomo a Milano, è previsto il taglio del nastro insieme ai rappresentanti delle istituzioni e ai manager delle 50 case automobilistiche presenti alla kermesse. Alle 19 tocca alla Premiere Parade, una sfilata dinamica delle novità di prodotto guidate dagli ...

Tra le tante automobili esposte per le vie di Milano, al MiMo 2022 c'è anche uno spazio dedicato alla grande passione di adulti e piccini per le "macchinine": si trova in piazza Cordusio, dove Quattroruote vi aspetta insieme a Majorette, brand che realizza modellini. Tra le tante auto che è possibile ammirare al MiMo ci sono anche delle vere rarità. Esemplari unici, come l'Alpine A4810 Project realizzata dagli studenti del Master in Transportation Design dello Ied di Torino: una concept con fattezze da supercar. Milano, 16 giu. (askanews) - Tutte le novità e le anteprime del mondo dell'auto in mostra sotto la Madonnina. Parte oggi la seconda edizione del Milano Monza Motor Show.