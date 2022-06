Massimiliano Ossini | età | altezza | peso | il tumore della moglie e i figli

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 giugno 2022): età,. In inverno è protagonista negli studi televisivi di “Linea Bianca”, durante la stagione estiva è addirittura mattiniero con Unomattina Estate, avventura che da anni gli sta dando grandissime soddisfazioni. Una carriera ricca di soddisfazioni, che qualche anno fa gli ha permesso di avere un nuovo approccio alla conduzione. In una intervista concessa a Nuovo,ha infatti ammesso di essere felice di affrontare argomenti nuovi quali politica ed economia che in passato non aveva mai trattato. Negli anniha saputo conquistarsi un suo spazio nel piccolo schermo. È partito dalla televisione per i più piccoli come Disney Club e ...