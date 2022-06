LIVE Atletica | Meeting Grosseto 2022 in DIRETTA | Patta e Melluzzi agevolmente in finale nei 100 metri

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DIAMOND LEAGUE DIAD OSLO DALLE 19.30 La presentazione deldi– Il programma deldi18:08 Tutto pronto per ladei 100paralimpici con Ambra Sabatini, Martina Caironi e la giapponese Kaede in gara. 18:07 Grande sfida nel salto in lungo tra Pommery e Mandros Martinez. Il peruviano piazza il sorpasso con un balzo da 7.98. 18:04 10.46 per Melluzzo, seconda piazza per Marco Ricci con 10.54, terzo il turco Hekimoglu con 10.61. 18:01 Assolo di Melluzzo che vince la batteria in 10.47. 18:00 Tutto pronto per la seconda batteria con Matteo Melluzzo. Passano i primi due, poi ci sono quattro ...