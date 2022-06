Lazio | Vocalelli furioso | Ne parliamo ormai come se fosse l' ultimo club del mondo Se dovessimo esaminare gli errori che ha fatto

Pubblicità

aquila7630 : Ecco le durissime parole del giornalista Alessandro #Vocalelli nei riguardi del mercato della #Lazio. #SerieA… - Pall_Gonfiato : Lazio, Vocalelli sbotta: 'Ne Parliamo ormai come se fosse l'ultimo club del mondo. Non si può rinfacciare all'allen… - LALAZIOMIA : Lazio, Vocalelli: 'Mertens lo prenderei sempre. Su Luis Alberto...' - vocelaziale : RT @ndl00: ?????#Lazio, Vocalelli: '#Mertens lo prenderei sempre. Su #LuisAlberto...' - ndl00 : ?????#Lazio, Vocalelli: '#Mertens lo prenderei sempre. Su #LuisAlberto...' -

La Lazio Siamo Noi

A notarlo è stato Alessando, che ai microfoni di 'Radio Radio' ha visto questa schiera di giocatori come un indizio proprio sull'addio di Milinkovic - Savic: 'Il fatto che lastia ......meglio averlo in squadra" Mg Milano 12/09/2021 - campionato di calcio serie A / Milan -/ ... Oggi sulla Gazzetta dello Sport c'è un ritratto di, un editoriale che si sofferma proprio sui ... Lazio, Vocalelli: "Mertens lo prenderei sempre. Su Luis Alberto..." L'asse Lazio-Napoli sembra ogni giorno sul punto di infiammarsi ... A commentare queste notizie di mercato è stato il giornalista Alessandro Vocalelli ai microfoni di Radio Marte. LUIS ALBERTO - "Lo ...A notarlo è stato Alessando Vocalelli, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha visto questa schiera di giocatori come un indizio proprio sull’addio di Milinkovic-Savic: “Il fatto che la Lazio stia ...