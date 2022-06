Inter, stop alla partnership esclusiva con EA Sports (Di giovedì 16 giugno 2022) L’Inter e EA Sports chiudono il loro rapporto di collaborazione. L’intesa tra il club rossonero e la società produttrice del videogioco FIFA era stata lanciata nell’agosto del 2020, con le parti che si separeranno ora a partire dal 1° luglio del 2022. La novità è stata comunicata direttamente da Electronic Arts attraverso una nota ufficiale. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 giugno 2022) L’e EAchiudono il loro rapporto di collaborazione. L’intesa tra il club rossonero e la società produttrice del videogioco FIFA era stata lanciata nell’agosto del 2020, con le parti che si separeranno ora a partire dal 1° luglio del 2022. La novità è stata comunicata direttamente da Electronic Arts attraverso una nota ufficiale. L'articolo

Pubblicità

FBiasin : #Inter, tre cose: - #Ausilio e #Ramadani si sono visti ieri sera per parlare di #Milenkovic. - L’#Inter ha respi… - gaiani_giovanni : @murieIismo @TheLastDuivel Questo non è un fatto opinabile, ma la verità dei fatti, non perché lo dico io, ma perch… - RoBaPe69 : @FrancescaCphoto Come ha detto Renato in una live di pochi giorni fa “prima era il re, adesso uno del gruppo come t… - infoitsport : ?? FLASH | Milan, Romagnoli out contro l’Inter: le prime impressioni sullo stop - Janky_27 : @theMilanZone_ @Scottwilsonecho L'Inter non può prendere Lukaku e Dybala se non cede Lautaro, perchè il loro bilanc… -