Inter | Graziani | ‘La Juve rimpiangerà Dybala | vi spiego perchè’

Pubblicità

serie_a24 : #Graziani: “Dybala all’Inter sarebbe un colpo straordinario. Sulla Nazionale…” - news24_inter : Graziani: «Dybala Inter? Sono convinto la Juve lo rimpiangerà» - bmigliucci : RT @junews24com: Graziani ne è convinto: «La Juventus rimpiangerà questo giocatore» - - news24_inter : Graziani sull’Italia: «Ho visto l’attacco e ho detto “Ma dove si va?”» - junews24com : Graziani ne è convinto: «La Juventus rimpiangerà questo giocatore» - -

Commenta per primo Intervistato da 'Il Tirreno', l'ex centravanti, Ciccio, ha espresso la propria opinione in merito all'attaccante dell', Andrea Pinamonti. 'Mi piace da morire, forte e con margini di crescita. Mettiamola così: se vuoi fare un investimento ...... pochi anni dopo le esperienze in panchina con l'Under 21 italiana e con l', si candidò con il ... Di ex calciatori ce ne sono tanti altri da Ciccioa Giovanni Galli, da Massimo Mauro a ...Secondo Ciccio Graziani la Juventus ha commesso un errore a permettere l'avvicinamento tra la Paulo Dybala e l'Inter ...Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ciccio Graziani ha parlato così di Italia e del mercato anche dell'Inter ...