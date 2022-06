Gazzetta: sembra quasi che Osimhen voglia smarcarsi dal Napoli (Di giovedì 16 giugno 2022) La Gazzetta dello Sport torna sulle parole di Victor Osimhen dal ritiro della Nigeria. sembrano un segnale preciso al Napoli, scrive. “Come dire: tu club mi ritieni cedibile a 100 milioni di euro? E allora io dico «So che mi vogliono in Inghilterra e Spagna. Non conosco il mio futuro, tutto può succedere». quasi che il centravanti stavolta non voglia smarcarsi da un difensore ma dal Napoli. Impressioni. Che il tempo potrà confermare o smentire. Di certo Aurelio De Laurentiis non è uno tenero nelle trattative e non si fa certo condizionare da giocatori e procuratori. Comunque è cominciata una battaglia di posizioni in cui agenti e intermediari giocano anche una loro partita. Il proprietario del Napoli non fa sconti: ci vogliono 100 ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 giugno 2022) Ladello Sport torna sulle parole di Victordal ritiro della Nigeria.no un segnale preciso al, scrive. “Come dire: tu club mi ritieni cedibile a 100 milioni di euro? E allora io dico «So che mi vogliono in Inghilterra e Spagna. Non conosco il mio futuro, tutto può succedere».che il centravanti stavolta nonda un difensore ma dal. Impressioni. Che il tempo potrà confermare o smentire. Di certo Aurelio De Laurentiis non è uno tenero nelle trattative e non si fa certo condizionare da giocatori e procuratori. Comunque è cominciata una battaglia di posizioni in cui agenti e intermediari giocano anche una loro partita. Il proprietario delnon fa sconti: ci vogliono 100 ...

