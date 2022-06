Futuro Gaetano, Spalletti vuole valutarlo in ritiro (Di giovedì 16 giugno 2022) Ds Cremonese: “Volevamo tenere Gaetano, ma il Napoli ci ha comunicato una cosa” Ariedo Brida, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto nel corso della trasmissione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 16 giugno 2022) Ds Cremonese: “Volevamo tenere, ma il Napoli ci ha comunicato una cosa” Ariedo Brida, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto nel corso della trasmissione … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

cazzaro4k : @gaetano_r77 @Conad scrocchiarella è il futuro raga basta 'co ste pizze gommose - gaetano_corallo : RT @GiuseppeConteIT: Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso in sede cautelare contro lo Statuto e le democratiche scelte dei nostri… - comunepadova : Eventi per la Giornata mondiale del rifugiato: ?? mostra 'Volti al futuro - Con i rifugiati per un nuovo noi' dal 17… - NicolaSordo95 : Gianluca Gaetano, tra presente e futuro: da leader della Cremonese al futuro a Napoli - Gaetano__13 : @IlProfDaLecce Abbastanza scontato siano loro la coppia centrale titolare nel prossimo futuro.. -