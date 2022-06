Equitazione | i convocati dell’Italia per i Mondiali di completo | in palio 7 pass per i Giochi di Parigi 2024

(Di giovedì 16 giugno 2022) I2022 didell’si svolgeranno in Italia, nell’impianto sportivo equestre di Rocca di Papa – Pratoni del Vivaro (Roma) dal 15 al 25 settembre: si tratta della prima occasione per qualificare una squadra composta da tre binomi alle Olimpiadi di. Le prime 7 classificate della prova a squadre, ad esclusione della Francia, già qualificata aiin qualità di Paese ospitante, otterranno ilper la prossima rassegna olimpica. L’Italia ha già selezionato i primi sei binomi per la rassegna iridata. Ai 6 binomi inclusi in questa lista se ne aggiungeranno altri 2 entro fine mese, poi entro il 15 agosto, data di scadenza delle iscrizioni nominali, la commissione di selezione comunicherà una short list di 5 binomi titolari più 2 di ...

