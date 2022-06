Draghi con Macron e Sholz tre le macerie di Irpin | “Avete il mondo dalla vostra parte”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 giugno 2022) Kiev – Il premier italiano Mario, il presidente francese Emmanuel, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente rumeno Klaus Iohannis sono arrivati alla presidenza ucraina per l’incontro con il presidente Volodymyr Zelensky. I tre leader europei sono arrivati arrivati in mattinata a Kiev a bordo di un treno notturno partitostazione di Medyka, nel sud est della Polonia, e dopo circa 10 ore di viaggio a causa della chiusura dello spazio aereo ucraino. La visita a Kiev non era stata annunciata ufficialmente sebbene la notizia fosse circolata nei giorni scorsi. ”il”, ha dichiarato a un comandante ucraino il premierdurante la sua visita a, il sobborgo a ...