"Devi morire". Ma il giudice assolve lo stalker: "È agorafobico" (Di giovedì 16 giugno 2022) Uno stalker è stato assolto perché ritenuto affetto da agorafobia, la patologia che non permette a chi ne soffre di uscire di casa e di avere relazioni sociali Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) Unoè stato assolto perché ritenuto affetto da agorafobia, la patologia che non permette a chi ne soffre di uscire di casa e di avere relazioni sociali

Pubblicità

hashtagsandro : @ITSquOd Come direbbe mio fratello... Devi morire e male - alpardu : RT @mimolata: Piddino, ti vedo che hai acceso il condizionatore in ufficio,sei per caso diventato Putiniano? Devi essere coerente e morire… - jeongbearr : hoseok non far uscire l’album da un giorno all’altro sennò veramente mi fai morire di infarto. devi annunciarlo com… - alexbardi22 : RT @mimolata: Piddino, ti vedo che hai acceso il condizionatore in ufficio,sei per caso diventato Putiniano? Devi essere coerente e morire… - sabribri1977 : RT @mimolata: Piddino, ti vedo che hai acceso il condizionatore in ufficio,sei per caso diventato Putiniano? Devi essere coerente e morire… -