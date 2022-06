Déepalma Ibiza 2022 | mixed da Yves Murasca e Rosario Galati

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 16 giugno 2022) . Con la stagione diche assume un formato tangibile per la prima volta in oltre due anni, quella successiva edizione della compilation annualedipresenta una gradita quantità di precedenti musica inedita – divisa in tre mix immersivi di. Un artista con radici stagionate sull’Isola Bianca, il ritratto didi tutto dal punto di vista sonoroè una costante perennemente di alta qualità. Continuando da dove si erano interrotti con l’edizione dell’anno scorso,collabora con, fedele collaboratore dell’etichetta e creativo di lunga data.di quest’anno la ...