Cristiano Malgioglio torna con un nuovo singolo, "Sucu Sucu" (Di giovedì 16 giugno 2022) Cristiano Malgioglio torna con un nuovo brano, il singolo dal titolo 'Sucu Sucu', accompagnato da un video diretto da Fabrizio Conte, che richiama le atmosfere spagnole del mondo di Pedro Almodovar e trasmette, per immagini, la stessa ironia e la stessa voglia di divertimento che ritroviamo nel brano. 'Sucu Sucu' uscirà venerdì 24 giugno su tutte le piattaforme digitali per Artist First.

