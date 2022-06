Covid: la curva si inverte, aumentano casi e decessi. La Calabria fa eccezione. Il monitoraggio Gimbe (Di giovedì 16 giugno 2022) Si inverte la curva del Covid - 19: in 7 giorni netto rialzo dei contagi (+32,1%) e salgono anche i decessi (+6,1%). In lieve calo i ricoveri ordinari ( - 3,3%) mentre scendono le terapie intensive ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 16 giugno 2022) Siladel- 19: in 7 giorni netto rialzo dei contagi (+32,1%) e salgono anche i(+6,1%). In lieve calo i ricoveri ordinari ( - 3,3%) mentre scendono le terapie intensive ...

