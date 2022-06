Covid, in Sicilia dopo due mesi risalgono i contagi, a rischio gli anziani (Di giovedì 16 giugno 2022) Crescono in Sicilia i contagi da Covid-19. Il nuovo bollettino, elaborato dal dipartimento Asoe della regione Siciliana, dimostra come ancora il timore per il virus non si possa relegare al passato. Nell’ultima settimana, dal 6 al 12 giugno, si è assistito, per la prima volta dopo due mesi, ad un incremento delle nuove infezioni. L’incidenza di nuovi positivi è pari a 17316 (+21.9%), con un valore cumulativo di 360.64/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi casi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Catania (424/100.000) e Siracusa (415/100.000). Le fasce d’età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 60 e i 69 anni (401/100.000), tra i 45 ed i 59 anni (495/100.000) e tra i 70 ed i 79 anni (386/100.000). Le nuove ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 16 giugno 2022) Crescono inda-19. Il nuovo bollettino, elaborato dal dipartimento Asoe della regionena, dimostra come ancora il timore per il virus non si possa relegare al passato. Nell’ultima settimana, dal 6 al 12 giugno, si è assistito, per la prima voltadue, ad un incremento delle nuove infezioni. L’incidenza di nuovi positivi è pari a 17316 (+21.9%), con un valore cumulativo di 360.64/100.000 abitanti. Il tasso di nuovi casi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Catania (424/100.000) e Siracusa (415/100.000). Le fasce d’età maggiormente arisultano quelle tra i 60 e i 69 anni (401/100.000), tra i 45 ed i 59 anni (495/100.000) e tra i 70 ed i 79 anni (386/100.000). Le nuove ...

