Conte a Di Maio: "Dice stupidaggini. È in fibrillazione per il secondo mandato" (Di giovedì 16 giugno 2022) "Dire che la posizione del M5s è antiatlantista e fuori dalla Nato, dire che il Movimento mette in difficoltà il governo significa dire stupidaggini. Significa anche offendere la sensibilità di un'intera comunità". Giuseppe Conte risponde a Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri che questa mattina è tornato ad attaccare l'ex premier ("Basta inseguire Salvini sull'Ucraina, il M5s mai così male nel voto"), mettendone in discussione la visione politica e le sue capacità di leadership. Non è la prima volta che accade: già in occasione della corsa al Quirinale, Di Maio aveva espresso forti perplessità sulle scelte del fu Avvocato del popolo. Interpellato dal Foglio sulla possibilità che Di Maio possa uscire dal Movimento e fondare un nuovo partito, Conte manda un'altra stoccata: "Questo ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 giugno 2022) "Dire che la posizione del M5s è antiatlantista e fuori dalla Nato, dire che il Movimento mette in difficoltà il governo significa dire. Significa anche offendere la sensibilità di un'intera comunità". Giusepperisponde a Luigi Di, il ministro degli Esteri che questa mattina è tornato ad attaccare l'ex premier ("Basta inseguire Salvini sull'Ucraina, il M5s mai così male nel voto"), mettendone in discussione la visione politica e le sue capacità di leadership. Non è la prima volta che accade: già in occasione della corsa al Quirinale, Diaveva espresso forti perplessità sulle scelte del fu Avvocato del popolo. Interpellato dal Foglio sulla possibilità che Dipossa uscire dal Movimento e fondare un nuovo partito,manda un'altra stoccata: "Questo ...

Pubblicità

fattoquotidiano : 'Giuseppe Conte replica a Luigi Di Maio. Siamo alla vigilia di un appuntamento importante per la storia del Movimen… - petergomezblog : Conte a Di Maio: “M5s anti-Nato? Stupidaggine. Che faccia lezioni su democrazia interna fa sorridere. Dirà lui se v… - myrtamerlino : Di Maio in modalità 'tutto quello che non avevo ancora detto, ma avevo qui sul gozzo'. Colpi pesanti a #Salvini,… - Gio2020Gio : Eccolo ...non solo paliate ma anche qualche calcio in culo! Quando un dimario incontra un avvocato quel dimario è u… - AlbaaCam : RT @Giuseppeiacobe3: Conte a Di Maio: 'M5s anti-Nato? Stupidaggine. Che faccia lezioni su democrazia interna fa sorridere. Dirà lui se vuol… -