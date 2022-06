Chi volta le spalle all’Ucraina le volta all’Europa (Di giovedì 16 giugno 2022) Oggi Draghi, Macron e Scholz saranno in visita a Kiyv. È un’ottima notizia che spero scacci un’impressione, di cui vorrei parlare. A Kiyv, oltre a toccare con mano le devastazioni, le stragi di civili e tutte le cose tremende su cui ha già scritto una nuova e promettente generazione di inviate e inviati (la cosa migliore capitata alla stampa italiana da un po’ di tempo), si respira la sensazione di non essere stati compresi davvero. Il pregiudizio della guerra per procura lascia spazio alla realtà di problemi drammatici: uno scarso coordinamento degli aiuti militari e una freddezza politica dell’Europa occidentale in generale e dei socialdemocratici in particolare, con l’eccezione apprezzatissima dell’Italia. Questa è la cosa che fa più male e che fa vacillare le convinzioni più radicate. Andiamo oltre l’evidenza che senza le forniture delle armi l’Ucraina sarà ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 giugno 2022) Oggi Draghi, Macron e Scholz saranno in visita a Kiyv. È un’ottima notizia che spero scacci un’impressione, di cui vorrei parlare. A Kiyv, oltre a toccare con mano le devastazioni, le stragi di civili e tutte le cose tremende su cui ha già scritto una nuova e promettente generazione di inviate e inviati (la cosa migliore capitata alla stampa italiana da un po’ di tempo), si respira la sensazione di non essere stati compresi davvero. Il pregiudizio della guerra per procura lascia spazio alla realtà di problemi drammatici: uno scarso coordinamento degli aiuti militari e una freddezza politica dell’Europa occidentale in generale e dei socialdemocratici in particolare, con l’eccezione apprezzatissima dell’Italia. Questa è la cosa che fa più male e che fa vacillare le convinzioni più radicate. Andiamo oltre l’evidenza che senza le forniture delle armi l’Ucraina sarà ...

