Chi è? Solo risposte sbagliate! Valeria Marini replica ai suoi usi di FaceApp (Di giovedì 16 giugno 2022) Chi è? Solo risposte sbagliate! è uno dei tanti trend in circolazione sul web che ho fatto mio sul profilo Instagram di Biccy per ironizzare sugli usi (e gli abusi) di FaceApp delle varie celebrità. Fra le varie "vittime" che sono cadute nell'ironica rubrica ci sono Francesca Cipriani, Clarissa Selassié ma soprattutto Valeria Marini. Queen Valery, infatti, è la regina incontrastata del pennello leviga. Fra luci modificate e tirature varie ed eventuali, Valeria Marini c'è finita ben quattro volte in "Chi è? Solo risposte sbagliate". Uno sfottò ironico a cui la showgirl – che presto pubblicherà il nuovo video musicale – ha replicato, con ironia, rispondendo "Brigitte Bardot". L'auto ironia è l'arma ...

