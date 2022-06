Checco Zalone e Cuccarini tra ‘Casanova’ e ‘Dracula’ al Brancaccio

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Lunghe teniture, anche di oltre un mese, per titoli di grande richiamo; e ‘one man show’ di una sola sera o al massimo per due recite. E’ la duplice scelta operata da Alessandro Longobardi per la nuova stagione 2022-2023 del teatrodi Roma, del quale è direttore artistico, per gestire al meglio una grande sala che nella scorsa stagione, ancora funestata dalle misure anti-Covid, “si è rivelata artisticamente molto vivace ma ha sofferto un taglio della metà nelle presenze di pubblico e negli incassi”, come riferisce nella conferenza con registi e attori. Sul cartellone, il record di repliche spetterà a ‘Rapunzel’ con Lorellae un cast ancora in via di definizione, che sarà aladdirittura per oltre un mese, all’interno del periodo natalizio, dal 2 dicembre al 8 gennaio, “spettacolo non ...