“Certificati medici per evitare la rassegna al mattino”: Giorgino & C. fatti fuori dall’edizione serale del TG1 (Di giovedì 16 giugno 2022) Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti sono stati rimossi dalla conduzione del Tg1 delle 20 e spostati a quella delle 13.30. Un’indiscrezione rilanciata dal Corriere della Sera, che spiega come non sia arrivata ancora alcuna comunicazione ufficiale al comitato di redazione del telegiornale della rete di punta della tv di stato. Dietro la decisione ci sarebbe una richiesta avanzata dalla direttrice Monica Maggioni di occuparsi a turno della rassegna stampa delle 6.30: i tre avrebbero rifiutato, soltanto due conduttore delle 20 avrebbero accettato, Alessio Zucchini e Elisa Anzaldo. Per giustificare il rifiuto, sarebbero stati presentati alcuni Certificati medici di varia natura, che però non hanno fatto altro che indispettire i vertici del giornale. “Non è mai successo niente di simile al Tg1”, il commento di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Francesco, Emma D’Aquino e Laura Chimenti sono stati rimossi dalla conduzione del Tg1 delle 20 e spostati a quella delle 13.30. Un’indiscrezione rilanciata dal Corriere della Sera, che spiega come non sia arrivata ancora alcuna comunicazione ufficiale al comitato di redazione del telegiornale della rete di punta della tv di stato. Dietro la decisione ci sarebbe una richiesta avanzata dalla direttrice Monica Maggioni di occuparsi a turno dellastampa delle 6.30: i tre avrebbero rifiutato, soltanto due conduttore delle 20 avrebbero accettato, Alessio Zucchini e Elisa Anzaldo. Per giustificare il rifiuto, sarebbero stati presentati alcunidi varia natura, che però non hanno fatto altro che indispettire i vertici del giornale. “Non è mai successo niente di simile al Tg1”, il commento di ...

Pubblicità

fanpage : Un giro di corruzione tra medici e infermieri di alcuni ospedali lombardi e un'organizzazione albanese, che faceva… - simosimotw : RT @neXtquotidiano: “Certificati medici per evitare la rassegna al mattino”: #Giorgino & C. fatti fuori dall’edizione serale del TG1 https:… - neXtquotidiano : “Certificati medici per evitare la rassegna al mattino”: #Giorgino & C. fatti fuori dall’edizione serale del TG1 - FreddieTee : RT @fortunatozeta: Ah, se solo esistesse un programma nello stile di 'Calciomercato - l'originale' ma tutto a tema TV. Promozioni, cambi di… - fortunatozeta : Ah, se solo esistesse un programma nello stile di 'Calciomercato - l'originale' ma tutto a tema TV. Promozioni, cam… -