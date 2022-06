Brucia a Malagrotta l’impianto di trattamento biologico meccanico. E la Capitale non sa più dove mettere l’immondizia (Di giovedì 16 giugno 2022) . Lo affermano i consiglieri capitolini Daniele Diaco (M5S) e Antonio De Santis (Civica Raggi), commentando il gigantesco rogo che ha reso irrespirabile l’aria a Malagrotta. Fiamme che sono tenute sotto controllo ma che sarà possibile spegnere definitivamente, secondo i vigili del fuoco, soltanto nel corso di qualche giorno. Brucia Malagrotta, una storia già vista “Come fu per gli incendi al Tmb Salario e a quello di Rocca Cencia, il rogo al Tmb di Malagrotta – anche questo probabilmente di origine dolosa – rischia di mettere in ginocchio la raccolta dei rifiuti a Roma. La situazione desta notevole preoccupazione: è già allarme diossina e il sindaco ha dovuto chiudere gli asili nel raggio di 6 chilometri. E’, insomma, doppio allarme: per la salute dei cittadini e per la questione ambientale collegata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) . Lo affermano i consiglieri capitolini Daniele Diaco (M5S) e Antonio De Santis (Civica Raggi), commentando il gigantesco rogo che ha reso irrespirabile l’aria a. Fiamme che sono tenute sotto controllo ma che sarà possibile spegnere definitivamente, secondo i vigili del fuoco, soltanto nel corso di qualche giorno., una storia già vista “Come fu per gli incendi al Tmb Salario e a quello di Rocca Cencia, il rogo al Tmb di– anche questo probabilmente di origine dolosa – rischia diin ginocchio la raccolta dei rifiuti a Roma. La situazione desta notevole preoccupazione: è già allarme diossina e il sindaco ha dovuto chiudere gli asili nel raggio di 6 chilometri. E’, insomma, doppio allarme: per la salute dei cittadini e per la questione ambientale collegata ...

