Amici della Terra: “Piazza Risorgimento sotto il controllo dei parcheggiatori abusivi” (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Club di Benevento degli Amici della Terra. “Da alcune settimane, nelle ore serali, l’area di parcheggio di Piazza Risorgimento affidata dal Comune di Benevento alla società Trotta Bus Services, viene gestita abusivamente da alcune persone già note alle forze dell’ordine, le quali con atteggiamenti molesti, prepotenti e a volte anche intimidatori chiedono i soldi per la sosta, richiesta definita nel loro linguaggio delinquenziale “i soldi per il caffè”. Siamo di fronte a una vera e propria ingiustizia che tanti cittadini sono costretti a subire, specialmente nei weekend, dove l’affluenza verso il centro storico è maggiore, molti dei quali per paura di trovare il proprio veicolo danneggiato pagano la “presunta estorsione”, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Club di Benevento degli. “Da alcune settimane, nelle ore serali, l’area di parcheggio diaffidata dal Comune di Benevento alla società Trotta Bus Services, viene gestita abusivamente da alcune persone già note alle forze dell’ordine, le quali con atteggiamenti molesti, prepotenti e a volte anche intimidatori chiedono i soldi per la sosta, richiesta definita nel loro linguaggio delinquenziale “i soldi per il caffè”. Siamo di fronte a una vera e propria ingiustizia che tanti cittadini sono costretti a subire, specialmente nei weekend, dove l’affluenza verso il centro storico è maggiore, molti dei quali per paura di trovare il proprio veicolo danneggiato pagano la “presunta estorsione”, ...

Pubblicità

TIM_Official : Eleganza e stile per il vincitore della categoria ballo: MICHELE! ?? Al #TIMLiveShow con Amici l'emozione è ALLE STE… - teatrolafenice : Momento musicale: ascoltiamo un battito dal Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 di Prokofiev interpretato da D… - acmilan : Oggi sono venuti a trovarci gli amici dell’Ente Nazionale Sordi: un giro al Museo, per vivere le emozioni della nos… - mininightingale : RT @chiaberger: Domanda per gli amici della mia bolla: voi continuereste ad andare in un ristorante che adorate dopo avere scoperto che il… - Nuri33045625 : @mariogiordano5 IMPORTANTE CHE TI RAZIONANO ANCHE IL CERVELLO A TE IN PRIMUS E TUTTA RETE4, LA RETE DELLA CAZZATE E… -